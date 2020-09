Piano di Sorrento: il 10 settembre Nello e Rosaria in festa per i 25 anni di matrimonio!

Venticinque anni insieme sono un bel traguardo, sono la prima tappa importante per una coppia. Essere uniti per venticinque anni è esempio di amore, affetto, stima e rispetto reciproco.

Rosaria Punzo e Aniello Castellano, di Piano di Sorrento, festeggiano il 10 settembre i loro 25 anni di matrimonio, che nel lontano 1995 celebrarono nella Chiesa Parrocchiale della Nostra Signora di Lourdes.

Non ci resta che augurare a Nello e Rosaria il meglio per il futuro che li attende, affinché possano continuare questo cammino d’amore, sempre uniti e sereni, come questo giorno. Congratulazioni da Positanonews!