Piano di Sorrento. I posti per i ciclomotori a “Chi lo ha Visto”, ora ci sono strisce blu e disagi

Piano di Sorrento ( Napoli ) . I posti per i ciclomotori a “Chi lo ha Visto”, ora ci sono strisce blu e disagi. Per fortuna, o sfortuna, c’è Google. Disagi infiniti, danni alla vita relazionale, sociale ed economica di chi quotidianamente va al lavoro a Piano di Sorrento nei pressi del “Tre Esse” dove ci sono decine di uffici.

Qui erano posizionati in modo molto garbato e civile dei posti per i ciclomotori poi vergognosamente spariti. Al loro posto ci sono strisce blu. Sarà il caldo che li avrà confusi? Perchè danneggiare così tanto i cittadini? E dove sono stati messi questi posti per i ciclomotori che stavano qui? Chiediamo al sindaco Vincenzo Iaccarino che ci illuminerà perchè chiederà a sua volta ai responsabili. Il primo cittadino, che si prende tutte le colpe ovviamente per il ruolo politico che ricopre, ha un ruolo decisionale , ma non operativo.

Quindi il direttore dei lavori, il responsabile tecnico, la ditta, daranno spiegazioni al dottor Iaccarino e ai cittadini ansiosi di conoscere le risposte sopratutto della logica alla base di questa scelta. Forse molti non lo sanno ma con questa scelta si creano problemi a decine e decine di lavoratori che non sanno più dove mettere il ciclomotore o a distanza , dove già stavano dei posti per i ciclomotori, sempre grazie Santo Google, e quindi non sono gli stessi. Torniamo alla domanda di prima, dove sono finiti sti benedetti posti per i ciclomotori?

Non ce la prendiamo con il sindaco, bisogna capire chi e perchè ha tolto i posti dei ciclomotori , le responsabilità sono individuali ce lo faccia sapere chi di dovere e chiediamo il ripristino se possibile , questo è il dialogo costruttivo cittadini e istituzioni.

Grazie!