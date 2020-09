Questa mattina Giulio Maresca e Rosella Del Vecchio hanno finalmente coronato il sogno di una vita. Uno di Piano di Sorrento, l’altra di Sant’Agnello, Giulio e Rossella festeggiano oggi le loro nozze!

Il giorno del matrimonio è uno di quelli che non si dimenticano e che restano incisi nella memoria degli sposi, ma non solo. Gioia indescrivibile anche per i familiari di Giulio e Rossella, che sono pronti ad accompagnarli in questo incredibile viaggio.

In questa giornata particolare non si può che essere felici per voi, tanti auguri da Positanonews.