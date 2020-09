Piano di Sorrento, furto alla Siesta: rubata la bici della sorella del Vescovo

Piano di Sorrento. “Alle ore 8:00 circa, è stato registrato il furto di una bici elettrica in via San Sergio alla Siesta”. A renderlo noto è Charly 57.

Non si fermano i ladri di biciclette che incassano un altro furto nel giro di due giorni. La bici rubata è come quella in foto ed appartiene alla sorella del vescovo.

Chiunque riesca a reperire notizie in merito, contatti il numero: +39 3356207388 – Charly 57.