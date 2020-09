Piano di Sorrento. Dopo più di un mese di quarantena domiciliare giovane carottese guarisce dal Covid-19

Piano di Sorrento. Il sindaco Vincenzo Iaccarino, con un post sulla sua pagina Facebook, rende noto: “Cari concittadini Vi comunico che abbiamo una nuova guarigione dal Covid19 nella nostra comunità, trattasi di un giovane da più di un mese in quarantena a domicilio che finalmente potrà abbracciare i suoi cari. Voglio ringraziare tutti voi per il senso di responsabilità che state dimostrando nel rispettare le norme fondamentali di prevenzione per tutelare la nostra salute e quella dei nostri cari: Evitare assembramenti, Indossare la mascherina, Distanziamento, Lavaggio delle mani. In caso di febbre tosse e mal di gola rimanere in casa e contattare il proprio medico curante. Per qualsiasi problema io ci sono. Vostro sindaco Vincenzo Iaccarino”.