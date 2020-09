Piano di Sorrento. Don Salvatore Iaccarino ci invita al quinto appuntamento in Basilica con la Novena di San Michele Arcangelo: “Perché la nostra vita a tratti ci sembra arida, in qualche momento tremendamente frettolosa, siamo presi da mille cose. Forse perché ci manca di essere collegati al nostro centro che è il Signore, che è la Parola, che è una Parola più profonda che ci scava dentro, che ci commuove e che ci smuove sempre. L’Arcangelo Michele è l’angelo di preghiera, è l’angelo che ci insegna l’arte umile di farci da parte, di staccare il cellulare, le relazioni, chiudere la porta e rintanarci nel segreto della nostra stanza o nel cuore della nostra Basilica per incontrare il Signore o, meglio, per lasciarci incontrare dal Signore. L’Arcangelo Michele, angelo di preghiera, ci insegni l’arte di parlare e di dialogare con il Signore, di ascoltare la sua voce perché tutto veramente, in ogni momento, in ogni giornata, sia – come cantiamo nelle litanie – lode e amore a lode di Dio.”

L’appuntamento in Basilica è alle ore 19.00 per la recita del Santo Rosario ed alle ore 19.30 con i Vespri solenni presieduti da S.E. Mons. Arturo Aiello.