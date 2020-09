Il brano del Vangelo di oggi vede Gesù intento a narrare ai suoi discepoli la parabola che paragona il Regno dei Cieli ad un padrone di casa che esce all’alba per prendere a giornata lavoratori per la sua vigna accordandosi con loro per la paga. Il padrone di casa esce diverse volte durante il giorno, la mattina presto e poi verso le nove, mezzogiorno, le tre ed anche alle cinque, quasi a fine giornata, reclutando ogni volta nuovi operati. Ed a fine giornata ogni operaio riceve la sua paga, uguale per tutti in base all’accordo ed indipendentemente dalle ore lavorative.

Nella celebrazione liturgica di questa sera a Mortora, il parroco Don Rito Maresca ha voluto concretizzare la parabola di oggi paragonando il padrone della vigna ai caporali che, nelle zone delle periferie di Napoli, escono la mattina per assoldare nuovi lavoratori da portare nei campi. E negli angoli delle strade ci sono i migranti ad attendere speranzosi di poter essere chiamati a lavorare per un giorno, di poter salire sul camioncino che li porterà nei campi a fare quel lavoro che, come molti dicono, “ci vengono a rubare” ma che in realtà nessun italiano vuole fare. Quelli che vengono scelti per primi sono i più forti, i più robusti. Noi, sottolinea Don Rito, abbiamo ridotto il Vangelo all’aspetto moralistico, per cui gli operai dell’ultima ora sono gli sfaticati che non meritano la paga. In realtà gli operai dell’ultima ora sono gli scartati, perché i primi ad essere presi sono i più forti, quelli con le spalle più larghe, quelli che apparentemente sanno lavorare meglio, i più intelligenti, i più capaci.

Ancora una volta Don Rito ci stupisce con la sua capacità di avvicinare il Vangelo e gli aspetti della religione alla vita odierna, regalandoci un motivo in più per riflettere.