Piano di Sorrento. Siamo giunti alla quarta serata della Novena in onore del patrono San Michele Arcangelo. L’invito di oggi a partecipare all’appuntamento nella Basilica ci viene da Don Paolo Anastasio: “Settembre è un tempo bellissimo, stracarico di aspettative e di desiderio. E’ come una lavagna pulita al primo giorno di scuola sulla quale hai l’impressione di poter scrivere e disegnare tutto quello che ti pare. Quest’anno non è esattamente così perché nel cuore nostro c’è anche un po’ di ansia e di preoccupazione. Insegnanti, ragazzi, genitori, figli, preti, animatori, siamo un po’ preoccupati per ciò che verrà domani. I nostri progetti hanno il fiato corto visto che non sappiamo bene cosa accadrà in futuro. Ecco perché abbiamo bisogno di tornare a qualcosa che resta, che non passa, che duri, che c’era prima di noi e rimarrà sicuramente anche dopo di noi. La fede è un po’ questo, sono le nostre radici, quello che ci tiene stabili, solidi nella vita, ancorati alle cose che veramente contano di più. La novena di quest’anno a San Michele Arcangelo, protettore della nostra parrocchia, vuole essere proprio questo, un respiro profondo per non impazzire, una semplice e duratura storia d’amore”.

L’appuntamento è questa sera in Basilica alle ore 19,00 con la Recita del Rosario ed alle ore 19,30 con i Vespri Solenni