Piano di Sorrento. Questa sera appuntamento nella Basilica di San Michele Arcangelo per la Novena al Santo Patrono con la recita del Santo Rosario alle ore 19.00 e la Celebrazione Eucaristica presieduta da S.E. Mons. Francesco Alfano alle ore 19.30.

Don Nello D’Alessio ci invita alla Novena di San Michele: “Angelo di battaglia sguaina la spada bianca. Ricordo un’omelia di qualche anno fa in cui Don Arturo parlò di questa necessità di smetterla di mettere i fiori nei cannoni. Era uno slogan degli anni ’60 in cui si parlava del pacifismo. Dobbiamo stare in pace, dobbiamo cercare tutti di trovare una serenità, una tranquillità. Forse dobbiamo smetterla di cercare una pace, di mettere la polvere sotto i tappeti, di fare finta che non sia successo niente. Abbiamo bisogno di ritornare a combattere. Togliete i fiori dai vostri cannoni perché c’è bisogno di fare la nostra parte. Ciascuno ha la sua battaglia, ciascuno ha il suo combattimento. San Michele ce lo ricorda e ce lo dice ancora una volta quest’anno nella nostra Novena, a cui siamo invitati con gioia anche a distanza, perché abbiamo la necessità di tornare a combattere. Angelo di battaglia sguaina la spada bianca, ciascuno continui a fare la sua parte. Ne abbiamo bisogno per la Chiesa, per noi stessi e forse anche per il Signore”.