Piano di Sorrento. Questa sera, nella Basilica, inizia la Novena in onore di San Michele Arcangelo con la Recita del Santo Rosario alle ore 19.00 ed i Vespri Solenni alle ore 19.30. Ed accogliamo l’invito a partecipare rivolto alla comunità da Don Alfonso De Gregorio: “Vi invito in Basilica per ritrovarci come l’Arcangelo adoranti davanti alla sua Maestà, meravigliati dalla bellezza della creazione, travolti dalla sua Provvidenza e sconcertati dalla Misercordia che Egli riserva a tutti noi. Per sentire, vedere e riscoprire quello che abbiamo dimenticato di Dio e rinnamorarci di Lui”.