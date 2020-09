Piano di Sorrento. Disagi a Via Cavone e Via dei Platani per i lavori stradali, ascoltiamo il sindaco Vincenzo Iaccarino

Piano di Sorrento. Abbiamo ascoltato il sindaco Vincenzo Iaccarino relativamente ai disagi riscontrati in Via Cavone e Via dei Platani, oggetto di lavori stradali: “Abbiamo intenzione di rifare l’asfalto in entrambe le strade ma, prima di iniziare i lavori, abbiamo contattato le varie ditte (Gori, Enel…) per invitarle ad eseguire i lavori eventualmente in programma prima del rifacimento stradale in modo da non dover rompere nuovamente l’asfalto, con conseguente dispendio di tempo ed energie, ma cercando di ottimizzare il tutto. I lavori attualmente in corso a Via Cavone e Via dei Platani – sottolinea il primo cittadino – non sono di competenza del Comune ma a carico dell’Enel che sta eseguendo un potenziamento della linea elettrica. Il Comune e la Polizia Municipale hanno già richiamato l’Enel invitandola a ripristinare una situazione di sicurezza sulle due arterie, anche con l’apposizione di adeguata segnaletica. Solo dopo che i lavori dell’Enel saranno completati inizieranno i lavori del Comune che riguarderanno il rifacimento del manto stradale di Via dei Platani e Via Cavone, il rifacimento dei marciapiedi di Via dei Platani e la creazione di nuovi marciapiedi in Via Cavone, restituendo bellezza e sicurezza alle due arterie percorse ogni giorno da migliaia di auto.