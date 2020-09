Piano di Sorrento. Centrifughe, pancakes, yogurt e tanto altro da Jomo (Joy of missing out)

Piano di Sorrento. Non solo yogurt ma anche pancakes, waffle e crepes. Questo è ciò che è possibile trovare da Jomo, yogurteria di recente apertura a Piano, precisamente in Via Francesco Ciampa 5. E il nome non è casuale: Jomo è infatti l’acronimo di Joy of missing out. Praticamente il contrario di Fomo-Fear of missing out, che sarebbe la paura di essere tagliati fuori da qualcosa.

Come recita il cartello all’ingresso, Jomo è: “La gioia di perdersi qualcosa”. L’invito della yogurteria è questo: “Disconnettiti dal frenetico mondo esterno per riconnetterti con ciò che ti rende felice. Vivi il momento e goditi ogni attimo. Fai ciò che ami senza preoccuparti del giudizio altrui”.

Aperto ogni giorno, dalla mattina alla sera, sono veramente molte le proposte che offre Jomo: macedonie di frutta, centrifughe fresche, brioche calde e tanto altro ancora. Tutto da scoprire.