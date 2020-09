Piano di Sorrento, Bar Marianiello: Francesco Aversa negativo al covid. L’incubo è finito

Piano di Sorrento. In realtà l’incubo non è mai iniziato, poiché dallo screening di massa ai carottesi non è risultato, in sostanza, nemmeno un positivo. Ma finisce qui la brutta parentesi del covid-19 per Francesco Aversa, direttore del Gran Caffè Marianiello, uno dei bar e locali più frequentati di tutta la penisola sorrentina. Dopo circa un mese, Francesco ha comunicato da alcuni minuti la sua negatività al tampone del covid-19.

Buongiorno a tutti. Si dice che i veri Amici si vedono nel momento di bisogno e io vi ho avuto tutti vicino a me insieme alla mia Meravigliosa Famiglia. Grazie perché oggi posso finalmente dire che è finita, sono ” NEGATIVO “. Un pensiero va anche a voi che sapere solo puntare il dito criticando e umiliando una persona che della sua vita ha sempre lavorato onestamente – ha scritto il direttore del Marianiello.

Prego la Madonna del Lauro – prosegue – perché possa farvi cambiare il vostro modo di agire e pensare. A quelli che aspettano il giorno della guarigione voglio solo dire di non perdere le speranze perché presto un raggio di sole entrerà nella vostra vita. Grazie a tutti di Cuore