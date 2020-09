Piano di Sorrento. Auguri a Cristiana M. C. Grazioli per la sua laurea magistrale! Con una tesi dal titolo “Surrogate Measures of safety to evaluate restricted crossing U-turn (RCUT) intersections in California”, Cristiana M. C. Grazioli ha conseguito la laurea magistrale in ingegneria dei sistemi idraulici e di trasporto, ottenendo uno dei risultati più importanti della sua carriera in un giorno destinato a restare impresso nella sua memoria per sempre.

nche la redazione di Positanonews si unisce alla gioia dei familiari e degli amici di Cristiana, alla quale auguriamo sempre più di questi successi, sia in ambito professionale che in ambito personale.