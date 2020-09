Piano di Sorrento. Ancora una truffa ai danni di un’anziana da parte di un falso corriere, massima attenzione

Piano di Sorrento. Questa mattina, in località San Liborio – così come segnalato da un utente sui social – è stata posta in essere l’ennesima truffa ai danni di una persona anziana. La procedura è quella molto diffusa del falso corriere. La vittima in questione è un’anziana che è stata avvicinata da un malintenzionato che, a bordo di una moto e fingendosi un corriere, le ha fatto credere di dover consegnare un pacco previo pagamento di 900 euro. Ancora una volta nel mirino dei truffatori senza scrupoli finiscono le persone più deboli. L’invito che abbiamo rivolto già in passato ma che continuiamo a ripetere con forza è quello di stare vicino ai nostri anziani, cercando di spiegare loro le eventuali truffe nelle quali potrebbero incorrere quando sono soli ed invitandoli a non far entrare in casa sconosciuti ed a non consegnare soldi a persone che si presentano come corrieri o come persone mandate da qualche familiare. In questi casi è necessario avvisare immediatamente le Forze dell’Ordine.