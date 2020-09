Piano, chiusa via Dei Platani verso Sorrento: si circola per il Corso Italia

Piano di Sorrento, questa mattina è stata chiusa al traffico via dei Platani, con una transenna che da Via Cavone impedisce l’accesso ai veicoli diretti a Sorrento. I lavori interessano l’installazione e il cablaggio della fibra ottica.

Disagi per chi proviene da Napoli, Castellammare di Stabia e Vico Equense in direzione Sorrento e Sant’Agnello. Si circola solo per il Corso Italia, dunque si prevede un traffico superiore alla norma.