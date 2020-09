Penisola Sorrentina, parla un ex dipendente di un hotel: “Mi hanno lasciato a casa dopo mesi no stop”

Penisola Sorrentina. Un ex dipendente di una struttura ricettiva della Costiera racconta a Positanonews la sua terribile esperienza: “Buongiorno, sono un ex dipendente di un hotel in Penisola Sorrentina. Dopo tre mesi di duro lavoro no stop (ho fatto anche turni dalle 8 del mattino a mezzanotte senza mai fermarmi), ieri mi hanno comunicato che ho terminato il lavoro”. La motivazione? I proprietari gli hanno detto di non essere contenti del suo operato.

Il ragazzo risulta molto scosso e chiede alla redazione di Positanonews di poter raccontare quanto prima e in maniera più approfondita la sua storia. E fa un appello ai suoi ex colleghi: “Andate via, quello non è un lavoro ma un massacro”. Si attendono aggiornamenti.