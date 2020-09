Patenti nautiche facili: coinvolti tre calciatori del Napoli. Mettersi in tasca la patente nautica era diventato un gioco da ragazzi. Fin troppo, ipotizza la Procura, che ha indagato su almeno 600 episodi di esami ritenuti pilotati o addirittura mai sostenuti. Come scrive Dario Del Porto per la Repubblica, le verifiche hanno riguardato anche la prova che ha consentito di conseguire la licenza a tre calciatori del Napoli: il difensore senegalese Kalidou Koulibaly, il terzino algerino Faouzi Ghoulam, entrambi sul mercato, e l’attaccante spagnolo José Maria Callejon, l’unico ad aver già lasciato l’Italia dopo la scadenza del contratto.

La pm Cristina Curatoli, coordinata dal procuratore aggiunto Vincenzo Piscitelli ha chiuso la prima fase dell’inchiesta condotta dai carabinieri di Caserta con 29 avvisi notificati all’indirizzo di dipendenti ed ex dipendenti della motorizzazione civile, fra i quali l’ex direttore facente funzioni Giovanni Di Meo, esaminatori, istruttori. La difesa ha adesso venti giorni di tempo per depositare memorie, chiedere interrogatori o proporre supplementi investigativi. Poi la Procura deciderà se e per quali indagati chiedere il rinvio a giudizio.

Nei confronti dei tre calciatori non è stato firmato alcun avviso, la loro posizione verrà valutata nella seconda fase delle indagini. Per il solo Koulibaly le verifiche riguardano, oltre alla patente nautica, anche quella di guida. Gli accertamenti sono iniziati nel 2015, quando sono emersi i primi sospetti su un giro di patenti nautiche “facili” e l’ipotesi che, in molti casi, le prove fossero state sostenute in maniera solo “virtuale”, talvolta senza che il candidato neppure prendesse parte alla sessione. Gli inquirenti hanno approfondito i rapporti fra titolari di alcune scuole guida, intermediari, e personale in servizio presso la motorizzazione civile.

Le patenti esaminate sono state oltre 800, su 600 delle quali si sono addensati i dubbi maggiori alla luce degli elementi acquisiti dai carabinieri. Se le irregolarità dovessero essere confermate, si aprirebbe anche un risvolto di carattere amministrativo: chi aveva ottenuto la patente in modo illecito, dovrà restituirla e sostenere nuovamente l’esame. Stavolta senza scorciatoie.