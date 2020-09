Papa Francesco è negativo al test sierologico

Lo rivela l’Adnkronos perché nei giorni scorsi si è sottoposto al test dopo che il cardinale Luis Tagle è risultato positivo

Redazione – Papa Francesco è risultato negativo al test sierologico del Covid-19.

Lo rivela l’Adnkronos perché nei giorni scorsi si è sottoposto al test dopo che il cardinale Luis Tagle è risultato positivo. Quest’ultimo aveva incontrato Sua Santità alla fine del mese di agosto, il 29, ed ora si trova nelle Filippine in isolamento fiduciario.

Sempre come apprende l’Adnkronos, il test eseguito su Bergoglio ha dato l’esito negativo, per cui il pontefice è risultato essere in buona salute, e lo si è visto anche nelle ultime uscite in settimana, durante le varie udienze avute.

GiSpa