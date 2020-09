Paolo Fox, l’oroscopo di oggi mercoledì 23 settembre

Ecco l’Oroscopo di Paolo Fox per oggi mercoledì 23 settembre: amore, salute e lavoro.

Ariete

Giornata all’insegna del nervosismo per parecchie discussioni e tensioni sia a livello sentimentale che lavorativo. Non riversare questa tensione sul partner per non rovinare la serenità della coppia inutilmente. Contate fino a dieci prima di aprir bocca, soprattutto se avete a che fare con dei superiori.

Toro

Giornata piuttosto sottotono. Rilassatevi per evitare di prendertela con gli altri. Le cose migliorerannoo già da domani quando per il vostro segno inizierà una fase di recupero. Trascorrete del tempo con i vostri cari e il partner.

Gemelli

Giornata positiva grazie all’influsso positivo di Venere e del Sole. Portate avanti con entusiasmo i vostri progetti, senza timore di osare e sperimentare cose nuove. Avete voglia di fare e tanta energia, mettetevi in gioco e ritrovate il buon umore.

Cancro

Giornata non proprio buona dal punto di vista sentimentale dal momento che la serenità di coppia potrebbe essere minata da qualche influenza esterna. Sul lavoro dovete pazientare per avere novità positive, che arriveranno tra la fine di quest’anno e l’inizio del prossimo.

Leone

L’Oroscopo Paolo Fox dice che tutti i rapporti sia quelli nati da poco che quelli duraturi. Le stelle in generale sono dalla vostra parte, per cui approfittatene per portare avanti i vostri progetti soprattutto se sono ambiziosi.

Vergine

Periodo propizio e felice con le stelle che vi sorridono e vi assistono in ogni attività della vostra vita. In amore potreste decidere di fare un grande passo in avanti. Per chi è single favoriti nuovi incontri.

Bilancia

L’Oroscopo Paolo Fox dice sentite molto agitati, forse perché state vivendo qualcosa di nuovo e questo fatto vi spaventa, tanto da non gestire i sentimenti e lo stato d’animo. Evitate, in questi giorni, di prendervela con chi vi è vicino.

Scorpione

Ottimo cielo per chi vuole avere un figlio. Cercate di risolvere una situazione complicata in questi giorni, se è necessario chiedete l’aiuto di amici o parenti. Nell’ambito sentimentale si prevede una ottima settimana.

Sagittario

Oggi avvertirete una gran voglia di muovervi, staccare dalla routine casomai con un viaggio. Nel sottovalutate il lavoro soprattutto se avete a che fare con dei Leone o dei Bilancia. Arriveranno grosse soddisfazioni in tutti gli ambiti.

Capricorno

Attenzione alle discussioni di troppo sia con il partner che con gli amici o colleghi di lavoro questa giornata. Cercate di tenere a bada il vostro nervosismo. Fate attenzione a non trascurare il sonno ed il riposo così vi sentirete meglio!

Acquario

Cercate di trascorrere la giornata di oggi all’insegna del relax. Non pensate agli impegni di lavoro, ai familiari o al partner: staccate la spina e basta e cercate di capire voi stessi. Sicuramente poi vi sentirete meglio.

Pesci

Questi giorni sono all’insegna del caos soprattutto per quanto riguarda il lavoro ma non preoccupatevi, vi risolleverete nell’amore. Chi è single potrà finalmente legarsi ad una persona.