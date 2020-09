Pallanuoto, sorteggiati i calendari della prossima Coppa Italia

Torna anche la pallanuoto giocata, quella vera e con i tre punti in palio. La Fin ha infatti diramato i calendari della prossima Coppa Italia. La formula quest’anno prevede la composizione di quattro gironi, con gare di sola andata che si svolgeranno il 19 e 20 settembre. Nel suo girone la Rari dovrà vedersela con Posillipo e Ortigia. Il raggruppamento si giocherà alla piscina Scandone di Napoli il 19 e 20 settembre. Sorteggio “sfortunato” per i giallorossi, che dovranno affrontare in un unico giorno, il 20 settembre, al mattino la forte formazione siciliana dell’Ortigia e nel pomeriggio il Posillipo. Qualificandosi le prime due, è chiaro che la Rari dovrà mettercela tutta e dosare bene le forze per affrontare al meglio entrambe le gare, soprattutto la seconda, contro avversari molto più riposati. “Affrontiamo questi primi incontri ufficiali con la voglia di confrontarci dopo tanti mesi e capire a che punto siamo, sia atleticamente che sul nostro livello di gioco” ha commentato mister Matteo Citro. Alla fase successiva, prevista dal 25 al 27 settembre, si qualificheranno le prime due del girone. La seconda fase si articolerà su due gironi con formula all’italiana. Le prime due di ogni girone parteciperanno alle final four che si svolgeranno a gennaio 2021.