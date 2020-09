Pagani (Salerno), accusato di stalking un uomo di 31 anni. Perseguitava madre e figlia

Pagani (Salerno). Accusato di stalking un uomo di 31 anni che ha inviato a una ragazzina di 14 anni foto osé di sua madre, terrorizzando entrambe. L’uomo, come riporta Il Mattino, rischia di finire a processo, secondo una richiesta di rinvio a giudizio della Procura di Nocera Inferiore.

I fatti risalgono ai primi mesi del 2017, nel comune di Pagani. Stando alle accuse del pm, ora al vaglio del gip in udienza preliminare, il ragazzo avrebbe «con molestie e minacce reiterate» contattato più volte una donna, di età adulta, attraverso mail e programmi di messaggistica. Ma utilizzando un contatto falso. In questo modo, le avrebbe inviato foto e video privati, che sarebbero poi stati ricevuti anche dalla figlia della vittima, una ragazza minorenne di 14 anni. Le foto avrebbero ritratto la madre della minore nuda, senza vestiti. Il giovane avrebbe utilizzato un secondo profilo, sempre falso, cominciando a minacciare anche la ragazzina.

Messaggi inviati a ripetizione, per più giorni, dove lo stesso avrebbe ingiuriato pesantemente la donna, e insistendo per ottenere una risposta. Le due avrebbero a quel punto sofferto di forti stati d’ansia e paura, temendo per la propria incolumità, in ragione del fatto che l’invio di quei messaggi non si arrestava. E per di più, per la ragione che il mittente fosse uno sconosciuto. Alla vittima, una donna di Pagani di oltre 40 anni, non restò altro che sporgere denuncia alla polizia postale di Salerno.

La denuncia agli inquirenti arrivò dopo due mesi da quei messaggi, con la donna terrorizzata dopo aver constatato la violazione della sua intimità e di quegli scatti rubati, che la ritraevano senza vestiti. Foto e video inviati anche alla stessa figlia minorenne. Gli agenti della polizia postale identificarono poi il ragazzo, denunciandolo. Ora la richiesta di rinvio a giudizio.

Fonte: Il Mattino