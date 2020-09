Paestum, nozze da sogno al Molo Sirena beach & restaurant

Paestum (Salerno). Nozze da sogno nella cornice del suggestivo Molo Sirena Beach & Restaurant On the Sea, in via Poseidonia 13. Una splendida location, a ridosso dei Templi di Paestum, il cui titolare è Marino Ruggiero, che è il 4 settembre è stata testimone di un matrimonio magico.

Gli sposi, al tramonto,si sono scambiati la promessa più importante e circondati dall’affetto di amici e parenti, sono convolati a nozze. L’evento, ricercato ed esclusivo, curato nei minimi dettagli, è stato molto apprezzato, riscuotendo così notevole successo che va ad arricchire ulteriormente la fama del Molo Sirena.

Agli sposi i migliori auguri! Che questa giornata possa essere l’inizio di un nuovo e appassionante capitolo della vostra vita!