OTTOBRE, prima DECADE sotto la PIOGGIA, poi ci sarà un RIBALTONE. Ecco l\'Ultimo AGGIORNAMENTO

Sta arrivando un definitivo cambio di stagione, all’insegna di piogge e un clima via via più freddino. Anche l’avvio di ottobre rischia di essere piuttosto perturbato con tanta pioggia, quanto meno per tutta la prima decade. In questi casi, come la storia e la cronaca recente ci ricorda non sono da escludere fenomeni alluvionali essendo ancora un periodo delicato per quel che riguarda l’atmosfera, ma anche per ciò che concerne la temperatura dei nostri mari.

In seguito, tuttavia, potrebbe esserci un importante ribaltone.

Cerchiamo di capire di cosa si tratta analizzando l’ultimo aggiornamento per il prossimo mese.

Dal punto di vista statistico e climatico le prime settimane di ottobre risultano essere tra le più piovose dell’intero anno su molte regioni italiane. Ed è proprio quello che potrebbe accadere anche per l’inizio del mese, a causa di una rinvigorita “Depressione d’Islanda”. Dal punto di vista tecnico si tratta di una vasta area di bassa pressione posizionata sul comparto Nord Atlantico: il cuore pulsante delle perturbazioni dirette dapprima sull’Europa Nordoccidentale e poi anche verso il nostro Paese.

Nel dettaglio già a partire dai primi giorni di ottobre, un profondo ciclone sospinto da correnti instabili ed umide si approfondirà sul mar Mediterraneo, dando il via ad una fase di maltempo. A destare preoccupazione è la particolare configurazione che potrebbe venirsi a creare con un blocco di alta pressione sulla Penisola Balcanica. Questo di fatto impedirebbe alla perturbazione di traslare verso Est, rimanendo giocoforza “bloccata” proprio sul nostro Paese.

Di conseguenza, anche a causa della tanta energia in gioco (mari ancora molto caldi per la stagione), non sono da escludere fenomeni alluvionali o comunque molto abbondanti, a carico dapprima delle regioni del Nord, ma poi in estensione anche al resto del Paese.

Almeno per tutta la prima decade del prossimo mese il tempo dovrebbe dunque mantenersi piuttosto instabile, con precipitazioni sopra la media e con un clima tipicamente autunnale.

E poi? Cosa dobbiamo aspettarci? Secondo l’ultimo aggiornamento del modello americano GFS, una temporanea rimonta dell’alta pressione dovrebbe garantire una tregua dal maltempo, regalando maggiori schiarite e un rialzo dei valori termici. Su questo però, vista la distanz