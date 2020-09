Ospedale Unico della Penisola sorrentina, ne ritorna a parlare De Luca

Oggi nella consueta diretta social elettorale De Luca ritorna a parlare dell’ospedale Unico della Penisola Sorrentina previsto a Sant’Agnello. Annuncia che hanno istituito la commissione presso Soresa per l’affidamento della progettazione esecutiva, per 65 milioni di euro. La prossima settimana si darà l’incarico per elaborare il progetto esecutivo sulla base del quale faranno la gara per l’ospedale.