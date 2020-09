Ospedale Cardarelli, chiuso il pronto soccorso per boom di pazienti positivi al test rapido

Il pronto soccorso dell’ Ospedale Cardarelli di Napoli è stato chiuso, oggi pomeriggio, a causa del numero elevato di pazienti che vi si sono presentati con diverse patologie e che sarebbero risultati positivi al test rapido sul Covid-19. Per non creare ulteriore caos e, soprattutto, per avere modo di sanificare la sala, si è presa la decisione di chiudere e di riaprire soltanto quando saranno completate tutte le operazioni del caso. Test rapidi sono stati estesi anche a tutto il personale del Pronto Soccorso perché anche nei giorni scorsi si era registrato un aumento dei pazienti Covid-19 ricoverati nella palazzina «M» dell’ Ospedale. Fortunatamente nessuno di loro attualmente è ricoverato in terapia intensiva o sub-intensiva.