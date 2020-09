Oroscopo di domani, cominciamo dalla Vergine

La Vergine può contare fino al 22 la presenza del Sole, che porta messaggi, conferme lavorative, nuovi e interessanti scenari nel quotidiano. Mercurio in Bilancia fino al 27 è garanzia in campo finanziario. Siamo a un punto di grande forza, c’è la voglia di fare una scelta drastica, persino di abbandonare o rivedere un percorso maturato in passato oppure, come ho spiegato qualche mese fa, iniziare un lavoro, un… percorso… mai fatto prima. In amore…Venere in Leone dal giorno 6, la coppia attraversa una fase di serenità. Una buona cura ricostituente di tipo naturale è consigliata, per superare lo stress maturato in primavera e affrontare al meglio la stagione autunnale.

