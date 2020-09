Oroscopo dell’11 settembre: Leone, Sagittario e Ariete meglio di tutti!

L’oroscopo del giorno 11 settembre

Nella tarda mattinata di oggi nel cielo astrologico troveremo la luna che cambia di segno: dai gemelli al cancro. La luna nel segno del cancro si dice essere in domicilio Perché il cancro ha la luna come principale pianeta che ne definisce le caratteristiche. Per questo le emozioni più profonde oggi si sentiranno più pure e naturali, soprattutto per i segni d’acqua.

CLICCA QUI e trova il tuo segno per scoprire l’oroscopo aggiornato quotidianamente.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

C’è chi parla di te per ammirazione e chi per invidia. Fai comunque più notizia del lifting di Gemma Galgani (di Uomini e Donne) e con quella Venere dalla tua sono certa che faresti man bassa di corteggiatori! Attenzione a Marte sul tuo segno in posizione retrograda. Non usare le maniere forti a meno che tu non sia davvero senza uscita (altrimenti potresti non esser pronto per eventuali rinculi…!)

Amore: sentimenti bollenti! Lavoro: costretto ad ammettere di non aver capito nulla dell’ultima riunione di reparto… Salute: energico e forse troppo iperattivo. Il consiglio del giorno: una corsetta lunga e in solitaria è l’occupazione perfetta per ovviare alla Luna quadrata…

Voto 8

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Parliamoci chiaro, con questa Luna tentatrice, pure tu ti saresti allontanato dalla rigida dieta vegana come ha fatto Miley Cyrus! Peccato che quella Venere potrebbe anche indurti a usare un po’ coi dolci ma si sa: ogni tanto bisogna cedere a qualche vizio! Interessante la posizione di Mercurio. Forse sei vicino alla soluzione del problema che stai cercando di risolvere da giorni!

Amore: preferiresti un invito a cena ad una serata passionale. Lavoro: devi trovare il modo giusto per dire che non sei d’accordo. Salute: in miglioramento durante la giornata. Il consiglio del giorno: invita a casa un amico per un tè con tutti i dettagli al suo posto: pure cucchiaini e piattini coordinati!

Voto 7 e mezzo

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Avreste bisogno di catapultarvi in una realtà alternativa e vivere come dei supereroi! (Come Rovazzi che è diventato il protagonista di un videogioco grazie alla Motion Capture!). Nettuno quadrato è ancora in posizione poco semplice e magari non tutti i progetti che avete in mente avranno rapida realizzazione… Mercurio però aiuta le vostre rotelle a girare bene e potreste trovare qualche nuova idea sulla quale lavorare!

Amore: potete osare…! Lavoro: avete idee e visioni da condividere! Salute: non arrovellatevi su cose che non dipendono da voi… Il consiglio del giorno: avete mai pensato di seguire un corso di massaggio californiano? Sensuale e utile allo stesso tempo!

Voto 8 –

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Romantico e determinato come Michelle Obama. La First Lady ha tirato una sferzata a tutti gli utenti di Tinder dicendo che: “la tranquillità relazionale non passa da alcun sito di incontri”. Forse lo pensi anche tu, grazie a questa Luna nel segno che ti rende così care le tue emozioni… Attento al famoso Marte quadrato… potresti sbuffare un po’ troppo!

Amore: tanta tanta voglia di paroline dolci. Lavoro: i troppi impegni ti mettono ansia. Salute: la stanchezza ti rende pericolosamente pigro. Il consiglio del giorno: rovista in soffitta e sfoglia i vecchi quaderni di quando eri bambino… dolce nostalgia assicurata!

Voto 7 +

Leone (23 luglio – 23 agosto)

Ho trovato il prossimo hotel da prenotare per il viaggio dell’anno prossimo: il castello giapponese recentemente ristrutturato. Qual migliore posto per celebrare la tua presenza? Questa Venere nel segno parla proprio di opulenza e charme… cogli l’occasione e dai fondo alle energie che Marte continua a regalarti.

Amore: on top! Lavoro: riprendi a lavorare con forza per raggiungere gli obiettivi del semestre. Salute: non temi di finire senza energie. Il consiglio del giorno: stupisci e trova qualcosa per far impazzire di gioia chi ti sta davvero a cuore!

Voto 8 e mezzo

Vergine (24 agosto – 22 settembre)

Sofisticata e comunque sobria. Come il Bacio Perugina appena messo in commercio dal colore dorato e dal retrogusto sorprendente. Sei un po’ come lui, Verginella, e torni a essere magnetica e desiderabile con una Luna che ti permette di dedicarti a te stessa. Non aver paura di posticipare i progetti più complessi: potresti aver bisogno di tempo…

Amore: hai tanto tempo per fare “m’ama non m’ama” davanti ad un film lacrimevole. Lavoro: la messa a terra anche delle idee più strane del capo sarà la tua forza. Salute: prenoti la riflessologia plantare. Il consiglio del giorno: preparati un pranzetto sano ma apparecchiando come se fossi al matrimonio reale.

Voto 7 e mezzo

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Non ne sbagli una in fatto di stile. Mentre tutti gli altri sono monotoni come il latte a colazione, tu scegli di vestire in rosa shocking come Sandra Milo sul red carpet di Venezia. Spezzi la monotonia e conquisti grazie a questo Mercurio dalla tua che ti regala qualche colpo di genio imprevedibile e vincente. Attenta alla Luna: non farti demoralizzare inutilmente.

Amore: riguadagni punti. Lavoro: per te, otto ore in ufficio sono quasi piacevoli. Salute: sei costretta a fermarti ad intervalli regolari. Il consiglio del giorno: per stasera, evita la puntata del nuovo serial. Non hai bisogno di emozioni troppo forti che potrebbero metterti tristezza!

Voto 6 +

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Per fortuna ti hanno fornito dell’autoironia! Con una Luna dalla tua riesci a prendere con più discernimento anche le critiche e a combattere con quella Venere quadrata che potrebbe mirare alla tua sicurezza. Fai come Elettra Lamborghini, che fa piccanti battute sui suoi tatuaggi, e punta tutto su una versione più light della tua solita seduzione.

Amore: evita di pretendere troppo… dovresti essere il primo a dare! Lavoro: non c’è bisogno di dimostrare al boss quanto sei bravo! Salute: prima di fare colazione, prova con un po’ di ginnastica per allentare i muscoli del collo. Il consiglio del giorno: una videochiamata alla tua lontana amica che non senti da tanto tempo potrebbe essere davvero piacevole!

Voto 7 e mezzo

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

L’orso fuggitivo, M49, è stato catturato nuovamente dopo la terza fuga… ma non riusciranno mai a catturare te, Sagittario! Venere e Marte ti rendono una preda appetibile e golosa ma tu difficilmente ti farai raggiungere! La Luna di oggi, inoltre, potrebbe aiutarti a riprendere un po’ il controllo delle tue sensazioni… fai in modo di prenderti cura di te!

Amore: dalle tue labbra escono parole dolcissime. Lavoro: affidano a te le presentazioni PowerPoint perché sei davvero ingegnoso. Salute: sei davvero instancabile. Il consiglio del giorno: se devi ancora vederti coi tuoi amici dopo le ferie, evita di portare l’intera collezione di foto che avete fatto in vacanza… potrebbero non essere così entusiasti della tua gita al paese nei nonni.

Voto 8

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Troppo nervosismo, Capricorno. Rischi di finire in rissa come la sposa inglese che, per fermare gli invitati ubriachi, ha finito per fare a cazzotti con loro! Lascia perdere l’opposizione della Luna in previsione per oggi e cerca piuttosto di organizzare un po’ di shopping con la tua migliore amica. (Quella Venere finalmente in posizione neutrale può permetterti di prenderti qualche libertà!

Amore: sii clemente…. Lavoro: non aver paura di rivedere i tuoi progetti. Salute: assicurati di fare almeno 8 ore di sonno…! Il consiglio del giorno: non fare promesse oggi: possibile che la Luna opposta ti porti a fare le valutazioni sbagliate.

Voto 6

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Facciamo così, Acquario: lasciamo il primato di followers in meno tempo su Instagram ad Angela (la signora del Covvidì da Mondello) e buttiamoci su altro! La posizione di Venere ti rende nervoso e sono certa che sarebbe più semplice sfruttare a tuo vantaggio quella di Mercurio, soprattutto per riorganizzare i tuoi progetti futuri e poter già iniziare a prepararti per il successo!

Amore: pensavi fosse amore… invece era un calesse. Lavoro: lavori indisturbato sui tuoi progetti. Salute: usa le tue energie su quello che ti importa davvero. Il consiglio del giorno: sii pronto a cambiare rotta per seguire percorsi più convenienti!

Voto 5 +

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

La notizia della piccola Sofia, nata da pochi giorni, che ha già battuto il record di numero di nonni ad accudirla (ben 9!!!) vi ha già scaldato il cuore e fatto brillare gli occhietti per la tenerezza! Nulla di grave, è solo “colpa” di una bella Luna che vi rende tanto tanto emotivi!

Amore: se lui fa l’orgoglioso, lasciategli tempo per “sgonfiarsi”. Lavoro: se aveste bisogno di supporto, non fartevi scrupoli a chiederne. Salute: in lenta ripresa. Il consiglio del giorno: curiosate nella vostra libreria musicale e riesumate qualche vecchio album che amavate qualche anno fa.

Voto 7 –