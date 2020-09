Operazione Rewind per lo spaccio in Costiera amalfitana a Maiori. In 39 davanti al GUP. Continua davanti al Tribunale di Salerno, al Giudice dell’Udienza Preliminare, la vicenda antidroga denominata “Rewind” partita dalle indagini degli uomini dell’Arma dei Carabinieri di Amalfi.

Gli accusati, fra cui alcuni di essere pusher, come riporta La Città di Salerno, si pentono e ammettono le responsabilità e chiedono l’ammissione alla misura alternativa della “messa alla prova” per la maggior parte degli imputati che, nel totale, sono una quarantina. Ieri si è tenuta l’udienza preliminare davanti al gup Maria Zambrano del Tribunale di Salerno, dopo una serie di rinvii per lo stop dovuto al lockdown. Una quarantina sono gli imputati coinvolti a vario titolo nel giro di spaccio di droghe leggere, in prevalenza marijuana, che spacciavano nei giardinetti del lungomare di Maiori o a domicilio del cliente.