Onore ai tanti marittimi della Penisola Sorrentina che anche se negativi rimangono in isolamento. Ma si velocizzino i tamponi. Da Sorrento a Vico Equense e Massa Lubrense sono tanti i marittimi che dalla provincia di Napoli , con Ischia e Procida, fanno onore alla Campania e l’Italia con il loro lavoro. Le norme di contenimento al coronavirus covid-19 prevedono la quarantena e i tamponi, anche con l’esito negativo i marittimi mantengono l’isolamento con grande responsabilità, qualcuno fa un post su facebook ed è stato anche ripreso da Positanonews, ma sono praticamente tutti i marittimi in questa situazione ai quali va solo ed esclusivamente il nostro apprezzamento e ammirazione.

A proposito dei tamponi, e questo non riguarda i marittimi, ma tutti, bisogna far qualcosa per velocizzare l’effettuazione ed il risultato degli stessi, a volte si aspettano settimane strenuanti con un grosso danno per il singolo e la comunità. Se è negativo il singolo è stato costretto nell’attesa a stare a casa senza fare nulla, se è positivo invece si ritardano i controlli incrociati. Cosa si aspetta a velocizzare questo aspetto? Non diciamo di fare come con Belen a Capri che nell’arco di mezza giornata le fecero tampone e risultato, ma almeno nell’arco di un paio di giorni si dovrebbe riuscire a fare tutto!