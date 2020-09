Omicidio Angelo Vassallo, nuova commissione d’inchiesta per far luce

Cercare di capire di più sulle circostanze della morte di Angelo Vassallo. È questo l’obiettivo della nuova Commissione d’inchiesta proposta dal deputato del Partito democratico, Ubaldo Pagano, assieme ad altri 20 parlamentari. Lo riporta La città di Salerno. Pagano e i suoi propongono una commissione che dovrà verificare la dinamica dei fatti, le cause e i motivi che hanno portato all’omicidio, nonché ricostruire in maniera puntuale le circostanze che hanno portato all’uccisione del sindaco di Pollica, analizzare le modalità, la completezza e l’attendibilità dell’operato delle amministrazioni dello Stato, anche in relazione alle inchieste svolte, e accertare eventuali inadempienze o ritardi nonché le eventuali lacune o carenze nelle indagini.

«La sera del 5 settembre di 10 anni fa, il sindaco di Pollica, Angelo Vassallo, simbolo di legalità e di buona amministrazione, fu vigliaccamente ucciso nella sua città, probabilmente a causa della sua opposizione a pratiche illegali, al suo indefesso impegno a tutela del territorio e dell’ambiente e in difesa dell’integrità della comunità di Pollica, che lo portarono a sfidare a viso aperto la criminalità organizzata. L’omicidio di Angelo resta una ferita profonda nel cuore delle istituzioni repubblicane e della vita democratica del nostro Paese, un punto interrogativo che finora non ha ancora trovato risposte. Oggi, nel decimo anniversario della sua prematura scomparsa, la comunità democratica chiede con forza l’istituzione di una commissione d’inchiesta parlamentare per fare luce sul caso e restituire alla famiglia di Angelo, alla comunità di Pollica e agli italiani la verità su quanto accaduto quella sera. Il nostro auspicio è che sia dato seguito quanto prima alla nostra richiesta affinché anche i parlamentari possano coadiuvare il lavoro dell’autorità giudiziaria nell’esame del caso e dei nuovi elementi emersi in questi ultimi anni di indagini». Queste le parole di Pagano.

«La richiesta – evidenzia Pagano – è stata presentata già un po’ di tempo fa. Adesso aspettiamo che l’ufficio di presidenza della Camera la metta all’ordine del giorno». Tra i firmatari non c’è nessun parlamentare salernitano. Proprio come accaduto con quella di Matteo Richetti. Anche se Pagano spiega che «ha presentato una proposta di legge equipollente». Nel testo presentato in Parlamento viene evidenziato come l’omicidio Vassallo non abbia ancora un colpevole.

Fonte: La città di Salerno