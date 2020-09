Appena varato, subito dopo la trasformazione, è qui a Positano. Non solo a far bella mostra di se , ma anche per scrivere una nuova pagina di architettura navale, che oggi non conosce limiti,allunga, restaura, trasforma , rispondendo con grande prontezza ad un mercato sempre più esigente. Dalla silouette, diversa da tutti gli altri yacht il Ragnar si identifica immediatamente. La nave che era stata inizialmente costruita come rompighiaccio chiamata Sanaborg, è entrata nel capannone di Icon nel luglio 2017 per un restyling estremo.

Costruito nel 2012 con uno scafo in acciaio, Sanaborgis è in fase di ristrutturazione radicale con lo stile interno ed esterno dello studio di design britannico RWD. L’armatore della nave è entusiasta del suo nuovo stile ispirato all’artigianato bellico medievale, combinato con linee moderne ed eleganti e patrimonio britannico. Sarà uno dei pochi superyacht explorer con un super scafo certificato ICE Classe A1.

Foto 2 di 2



Il progetto Ragnar è classificato LY3 con capacità di esploratore artico, piena funzionalità rompighiaccio con le sue esclusive capsule di ghiaccio azionate elettricamente classificate PC5 ICE, che danno alla nave la sua portata di 6.000 miglia nautiche, il che significa che può raggiungere le aree più remote del pianeta.

Lo yacht offrirà alloggio per un massimo di 16 ospiti in 8 cabine, comprese due suite armatoriali. Durante la conversione, diversi serbatoi devono essere rimossi e convertiti in un’area termale per superyacht completa di sala massaggi e sala neve. Project Ragnar dispone anche di un deposito sci per attrezzatura da sci, un deposito scarponi, 1 piscina e una vasca idromassaggio.

Inoltre, il progetto di conversione di 68 metri è destinato a diventare uno dei superyacht explorer più attrezzati sull’acqua. Nei suoi depositi di giocattoli a poppa, Ragnar avrà opzioni per un Luxury Ripsaw EV2, un elicottero Eurocopter EC145, due tender da 8 metri, un sottomarino sea explorer, due barche a vela laser a bordo e molto altro ancora.