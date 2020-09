Nuoto, domani la Capri-Napoli non competitiva: 25 atleti gareggeranno tra solo, doppio e staffetta

Dopo lo straordinario successo di qualche giorno fa di Arianna Bindi, torna protagonista la Capri-Napoli e accende i riflettori del nuoto di fondo sulle acque del Golfo. Domani è in programma la prova non competitiva, valevole quale selezione per il trofeo Farmacosmo del 2021. Dopo le vicissitudini legate all’emergenza Covid e la decisione della società organizzatrice, Eventualmente Eventi e Comunicazione di Luciano Cotena, di posticipare la gara a settembre, domani si completerà il quadro di eventi legati alla Maratona del Golfo. Venticinque nuotatori partiranno da Le Ondine Beach Club alle 8 ed arriveranno nello specchio di mare antistante il Circolo Posillipo Cinque di loro quelli iscritti alla prova “Solo”, che emuleranno le imprese degli atleti professionisti provando a segnare il tempo minimo (7 ore) valido per qualificarsi alla Capri-Napoli del prossimo anno: l’irlandese Ned Denison, lo spagnolo Josè Ramon Sanz Rodenas e gli italiani Michele Barbuscia, Maurizio Mastrorilli e Laura Volpi. A completare il numero degli atleti al via il doppio formato da Giuseppe Di Mare e Ivano Vano e le tre staffette del Circolo Nautico Posillipo, del Sorrento Infinity e dell’Asd Thebris. “La prova – afferma Luciano Cotena – è stata fortemente voluta proprio dagli iscritti, in particolare da coloro che potevano raggiungere Napoli rispettando le misure di sicurezza legate alla pandemia. Gli atleti che però avevano formalizzato la richiesta di partecipazione e non sono potuti giungere in Campania, hanno tutti confermato la loro partecipazione per l’anno prossimo. Visto che avevamo già richieste al vaglio, nel 2021 le prove non competitive saliranno dunque a quattro. Un’ulteriore testimonianza di come il brand Capri-Napoli sia apprezzato e amato nel mondo, tanto che abbiamo già ricevuto richieste dall’Australia per la partecipazione di più di trenta nuotatori alle prove che organizzeremo nel 2022”.