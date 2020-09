Non solo Positano e Praiano: la riapertura delle scuole slitta anche a Salerno

La scelta di prorogare l’apertura delle scuole, chiarisce una nota di Palazzo di Città, è presa dal primo cittadino «accogliendo le istanze avanzate dai dirigenti scolastici degli istituti cittadini ». In particolare, chiarisce ancora il comunicato del Comune, «la decisione si è resa necessaria per consentire il completamento delle operazioni di rimozione dei seggi elettorali e la successiva igienizzazione e sanificazione degli ambienti».

In sostanza, evidenzia l’amministrazione comunale di Salerno, i giorni a disposizione per ripulire le scuole non sono sufficienti a far ritornare i ragazzi sui banchi in sicurezza. «Abbiamo deciso di rinviare di alcuni giorni l’inizio delle scuole dettaglia il sindaco Napoli – venendo incontro alle giuste sollecitazioni che ci sono giunte dai dirigenti scolastici. Il protrarsi delle attività di spoglio e di smontaggio dei seggi elettorali, e il conseguente slittamento delle operazioni di sanificazione dei luoghi, rendono necessaria tale misura al fine di garantire la ripresa delle attività scolastiche in piena sicurezza per studenti, docenti e personale scolastico».

Paradossalmente, l’inizio dell’anno scolastico in Campania è stato rinviato non soltanto per le difficoltà organizzative ma anche per non creare ulteriori problemi di doppia sanificazione, prima e dopo l’inserimento dei seggi elettorali. Invece il problema si è posto ugualmente. Nel complesso, comunque, al di là dei problemi scaturiti dall’insediamento dei seggi elettorali restano le criticità nell’organizzazione delle aule. Non tutte le scuole della città hanno gli spazi adeguati per consentire il giusto distanziamento tra gli studenti. Problemi ci sono non soltanto nella creazione di aule adeguate ma anche per l’organizzazione dei banchi secondo le misure anti- contagio. Al lavoro per tentare di contenere l’emergenza ci sono l’assessore Eva Avossa e i dirigenti scolastici. Ma i problemi restano. Tra gli istituti scolastici che la Avossa ha definito “fortunati” c’è la scuola Vicinanza che, dopo il trasloco del tribunale alla Cittadella Giudiziaria, può contare su ben 5 accessi differenti per far entrare bimbi a scuola. Non è così, però, per altre scuole cittadine che hanno ancora problemi.