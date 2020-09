Nocera. Investì una donna, condannato a due anni dopo il patteggiamento

Nocera. Investì una donna, condannato a due anni. Pena sospesa per l’automobilista accusato di omicidio stradale per la morte di Claudia Stile: ottenuto il patteggiamento

Ha patteggiato due anni con pena sospesa A.F., imputato di omicidio stradale per la morte di Claudia Stile , la 54enne nocerina deceduta dopo 16 giorni di agonia in ospedale Umberto I di Nocera Inferiore.

La donna venne investita lungo via Barbarulo, di mattina presto, il 31 agosto 2019, travolta mentre attraversava la strada per buttare la spazzatura, aiutandosi con una stampella. La vittima venne colpita in pieno da un’autovettura, guidata da un giovane del posto, con il sinistro registrato alle cinque e mezza circa del mattino: dall’impatto con successivo ricovero all’ospedale Umberto I le sue condizioni erano sempre più peggiorate nel corso dei giorni, fino al decesso subentrato di conseguenza rispetto alle lesioni riportate. La 54enne era stata ricoverata con un quadro clinico grave, irrimediabilmente aggravatosi nel corso della degenza, fino alla morte intervenuta per le conseguenze dei traumi riportati nell’investimento.

Secondo le ricostruzioni dei carabinieri della stazione di Nocera Inferiore, intervenuti sul posto subito dopo l’incidente per le ricostruzioni, la donna era uscita di casa mentre ancora era buio per buttare la spazzatura, passando da un marciapiede all’altro, lungo la centralissima via Barbarulo: qui era stata investita da una vettura che sopraggiungeva nello stesso frangente, una Ford di colore bianco, guidata da A.F., il quale dopo l’urto fermò la macchina e allertò immediatamente i soccorsi, con l’arrivo sul posto di un’ambulanza e di una pattuglia dei carabinieri.

I rilievi e l’attività investigativa iniziale, in un procedimento iscritto per ipotesi di reato di lesioni colpose ascritte all’autista, finirono agli atti del fascicolo investigativo coordinato dalla Procura di Nocera Inferiore, con il successivo passaggio dell’imputazione all’ipotesi di reato di omicidio stradale disposta dal pubblico ministero. I vari elementi raccolti per ricostruire la corretta dinamica dell’incidente comprendevano i segni sull’asfalto, il quadro clinico ospedaliero della donna al momento del ricovero, riportato nella cartella clinica compilata dall’ospedale, con le successive fasi seguite dai carabinieri col coordinamento della procura.

La ricostruzione dinamica dell’accaduto, con l’informativa redatta dai militari