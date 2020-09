No Mask in piazza a Roma “Noi non siamo negazionisti, siamo contro la dittatura sanitaria”

“Noi non siamo negazionisti, siamo contro la dittatura sanitaria, contro l’obbligo vaccinale perchè non si mettono più le mani sui bambini”. C’era di tutto oggi pomeriggio di fronte alla Bocca della Verità, a Roma, alla manifestazione organizzata dal ‘Popolo delle Mamme’ per contestare le norme di distanziamento sociale, le pratiche di vaccinazione e l’utilizzo delle mascherine per la prevenzione del contagio da Covid-19.

Poco più di un migliaio i partecipanti (circa 1500 secondo fonti della questura), quasi tutti senza mascherina: nessun distanziamento, tutti accalcati sotto al palco, alcune persone hanno portato in piazza anche bambini.

Roma, i “No Mask” provano a bruciare una mascherina ma non ci riescono

Tra i cartelli esposti in piazza, uno definisce il governo composto da “criminali e assassini”. “Noi non siamo negazionisti noi non neghiamo niente se non la strategia del terrore che è stata portata avanti in questi mesi. Hanno sbagliato a curarli intimando le persone e condannandole a morte, siete degli assassini”, dice uno dei primi intervenuti dal palco.

“È la piazza del popolo italiano – ha detto al megafono una delle organizzatrici -. Siamo qui per dimostrare al governo che sui bambini non si passa”. Tra gli slogan intonati dalla piazza ‘no mask’ “Giù le mani dai bambini” e “verità”. E c’è anche la deputata ex M5s Sara Cunial tra i relatori sul palco. La parlamentare è nota per le sue posizioni free-vax. Un manifestante ha bruciato una foto di Papa Francesco ed una di Beppe Grillo.

Tra le bandiere che sventolano in piazza invece, anche una con l’effige di Benedetto XVI. “Trump è con il popolo italiano, vi porto i suoi saluti. Non mi riconosco nell’Onu perché non fa rispettare diritti della donna e dei bambini. Speriamo finisca presto questa buffonata”, urla dal palco Alicia Erazo (Commissione internazionale dei Diritti umani).