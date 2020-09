No a mascherine usa e getta, domani la campagna a scuola

Napoli – Nelle scuole di Napoli e provincia al via il progetto “A Scuola sicuri e sostenibili” promosso da Legambiente , Ordine dei Farmacisti e Federfarma, si tratta di una campagna di informazione e sensibilizzazione per il corretto conferimento delle mascherine usa e getta negli istituti scolastici. La campagna sarà presentata domani alle ore 10:00 nell’istituto comprensivo “Vittorino da Feltre” di Via Sorrento, quartiere San Giovanni, a Napoli, dove saranno consegnati i primi cestini. Saranno presenti Mariateresa Imparato e Francesca Ferro rispettivamente presidente e direttrice di Legambiente Campania, Vincenzo Santagata presidente dell’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Napoli.

“Sei un cittadino altruista se usi la mascherina per la tua salute e per quella degli altri. Sei un cittadino responsabile se non abbandoni mascherina e guanti per strada, ma li smaltisci correttamente nell’indifferenziata”.