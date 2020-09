Next in fashion. Il reality sulla moda di Netflix va avanti con successo, Angelo Cruciani via . Ecco perchè

Next In Fashion è il reality di competizione sulla moda su Netflix, alcuni tra i designer promettenti più talentuosi, a livello internazionale, gareggeranno per divenire i nuovi protagonisti dell’industria del fashion. Il reality è condotto dallo stylist nonché personaggio TV Tan France (Queer Eye) e dalla stilista, modella e icona mondiale di moda Alexa Chung. Tra i 18 concorrenti una piacevole sorpresa tutta italiana: Angelo Cruciani. Ma perchè è uscito? Il migliore come idee, è andato avanti finchè era associato a un ottimo sarto, ma da solo non è riuscito a realizzare al meglio le sue idee