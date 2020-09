Nessun caso di Covid a Conca dei Marini. Coppia francese positiva, ma non c’è collegamento. La Costiera Amalfitana si sta impegnando al massimo per mantenere saldi sia il turismo che la sicurezza, nonostante sia presa d’assedio da migliaia di turisti e vacanzieri anche in questo periodo di crisi scaturita dal Coronavirus.

Una coppia di turisti francesi è stata in vacanza a Conca dei Marini, ed ha girato tra i vari ristoranti del paese e di altre località della Costa d’Amalfi, tra Praiano, Amalfi e Ravello. Al rientro nel loro paese, a distanza di alcuni giorni i due sono risultati positivi al Coronavirus, mentre i figli no. Per scrupolo, i francesi hanno chiamato ai ristoranti, creando un po’ di allarmismo. La buona notizia è che sono stati effettuati i tamponi a tutti i ristoratori ed i dipendenti, risultati a loro volta negativi. Possiamo, dunque, continuare l’estate in maniera tranquilla, senza, ovviamente, abbassare per questo la guardia e continuando a rispettare tutte le norme anti contagio.