Salerno . Negato accredito a Salernitana news per partita di Coppa, solidarietà da Positanonews . Riportiamo qui di seguito l’articolo del bravissimo collega Eugenio Marotta che sta facendo un lavoro eccezionale, riteniamo incredibile questa scelta, inoltre che si parli bene o male la comunicazione non fa altro che bene a una squadra, visto che crea interesse e dibattito, anche nel calcio, e non solo nella politica, viene calpestato e mortificato il diritto di comunicare da parte della stampa, ci dispiace ed esprimiamo la nostra piena e totale solidarietà.

Dopo il Daspo all’esordio in campionato, anche in occasione della sfida di Coppa Italia di questo pomeriggio tra Salernitana e Südtirol la dirigenza granata ha comunicato (soltanto per telefono e non per iscritto, come invece è stata inoltrata regolare richiesta e come sarebbe opportuno fare in questi casi) di negare l’accredito stampa al giornalista designato a rappresentare la nostra testata giornalistica.

Il club continua a percorrere un’inqualificabile strada di censura, violando apertamente l’articolo 21 della Costituzione, adottando decisioni preventive e pretestuose che, in ogni caso, impediscono la libertà di stampa in occasione di un evento sportivo che, peraltro, non è coperto da diretta televisiva. SalernitanaNews.it, dunque, finisce ancora una volta nell’elenco delle testate “ostili” e indesiderate. Nel tritacarne vengono gettati quindi i giornalisti – anche di altre testate – “rei” di raccontare i fatti. Solo quelli.

Pertanto, vista l’impossibilità di accedere allo stadio Arechi questo pomeriggio per il nostro collaboratore (nella fattispecie Oreste Tretola, mentre contro la Reggina la “mannaia” si era abbattuta su Mauro Mazzarella ndR), siamo costretti – nostro malgrado – a creare un disagio ai nostri lettori, evitando qualsivoglia racconto o approfondimento relativi alla partita tra Salernitana e Südtirol, di cui forniremo soltanto il tabellino e la fotogallery.

Ci scusiamo in anticipo per il disagio determinato, purtroppo, da cause che esulano dalla nostra volontà. Avremmo voluto soltanto fare, nel bene o nel male, il nostro lavoro. Non ci è stata data la possibilità, ne prendiamo atto, ma andiamo avanti per la nostra strada.