Ncc fuori dal porto di Napoli: insorge Federalberghi Capri. Ncc fuori dal porto di Napoli, Federalberghi Capri torna all’attacco. L’imbarco partenopeo per le isole, infatti, viene ormai definito una trappola per turisti e mentre ancora si attendono soluzioni per la copertura dell’area di attesa all’aperto, temporaneamente sistemata con degli ombrelloni, poi rimossi, si riaffaccia alla ribalta la questione degli spazi di transito non concessi al nolo Beverello al servizio Ncc, ovvero di auto a noleggio con conducente, di fondamentale importanza in particolare per il comparto turistico e gli imbarchi per Capri e le altre isole del golfo, Ischia e Procida. «Le pensano tutte per complicare la vita all’utenza» ha sbottato il presidente di Federalberghi isola di Capri Sergio Gargiulo sempre in prima linea sulla questione porto di Napoli e attento a trovare soluzione e formulare proposte che possano migliorare quello che dovrebbe essere il primo biglietto da visita per vacanzieri italiani e stranieri che fanno rotta verso l’isola azzurra. “Il molo Beverello del porto di Napoli non finisce mai di stupire, in senso negativo – ha detto il presidente degli albergatori – Siamo stati da poco costretti ad alzare la voce sulla pessima accoglienza riservata ai passeggeri in attesa, in previsione dei mesi invernali, e già ci cade in testa un’altra tegola: le vetture NCC non potranno più accedere al porto. Ossia quelle che conducono alle partenze di traghetti e aliscafi viaggiatori particolari o che arrivano da lontano oppure coloro che per ragioni legate alle condizioni fisiche, hanno bisogno di accompagnamento una volta sbarcati o per arrivare all’imbarco. Mi chiedo – aggiunge Sergio Gargiulo – se le autorità preposte queste pensate le fanno nella quiete della notte o se sono partorite da menti perverse che invece di semplificare la vita all’utenza, passano il tempo studiando come peggiorarla.

Fonte Metropolis