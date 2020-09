Nasce l’Accademia dei Maestri del Lievito Madre e del Panettone Italiano.

Dalla volontà di alcuni membri del gruppo dei Maestri del lievito Madre nasce L’Accademia dei Maestri del lievito Madre e del Panettone. L’invito a farne parte è però aperto a tutti i Maestri pasticceri lievitisti, panificatori e pizzaioli “di provata professionalità”, come si legge nello stesso regolamento. La finalità dell’Accademia è di tutelare nel mondo la qualità, la storia e la tradizione del panettone made in Italy.

L’Accademia dei Maestri del lievito Madre e del Panettone ha, infatti, come obiettivo la promozione della qualità del panettone preparato dai Maestri del lievito Madre, ma anche da pasticceri, pizzaioli e panificatori che rispettano precise e rigide regole indicate nel regolamento.

La presentazione si svolgerà giovedì 17 settembre, alle ore 11.00, al Gastronomy Hub di Parma (all’ex Palazzo della Provincia di Parma, in Piazzale della Pace 19).

Saranno presenti Cristiano Casa, assessore al Turismo, Relazioni Internazionali e Progetto UNESCO del Comune di Parma, l’ingegnere Giuseppe Iotti, Presidente del Gruppo Imprese Artigiane di Parma, Marco Granelli, Presidente di Confartigianato Emilia-Romagna e Vicepresidente vicario di Confartigianato Imprese.

Parteciperanno anche i membri del direttivo, i Maestri del lievito Madre: Claudio Gatti (Presidente), Stefano Laghi (Vicepresidente), Paolo Sacchetti, Maurizio Bonanomi, Carmen Vecchione, Salvatore De Riso, Vincenzo Tiri.

Modererà la presentazione Elisabetta Cugini, giornalista di Dolcesalato.

Nel corso della presentazione, saranno indicati gli obiettivi dell’Accademia dei Maestri del lievito Madre e del Panettone, sarà presentato il disciplinare e le norme per accedere, sia per pasticceri, che per panificatori e pizzaioli, e saranno fornite indicazioni sulle prossime attività.

Fonte Italian Gourmet