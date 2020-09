Napoli, ragazzi saltano su auto in corsa: il nuovo gioco dei teenager

Napoli. Il nuovo gioco dei teenager consiste nel posizionarsi in strada, lungo le via principali del capoluogo partenopeo, attendere l’arrivo di una automobile e saltarci sopra mentre questa è in corsa. In questo modo si divertono i ragazzi. La “sfida” di un ragazzo minorenne è stata anche ripresa con dei video mandati in diretta sul social cinese Tik Tok.

Il caso non sarebbe unico ma si sarebbe già ripetuto a Napoli. È chiaro che si tratta di un gioco molto pericoloso in cui ci si può fare molto male: come è accaduto a un undicenne di San Giorgio a Cremano, finito in ospedale con fratture multiple, secondo i vigili urbani proprio durante una di queste folli esibizioni. Pericoloso non solo per i ragazzi ma anche per chi guida l’auto.