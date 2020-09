Napoli, Meret avra’ le sue chance ma il titolare è Ospina

Meret costa 50 milioni ma il titolare è Ospina. Questa è la notizia sul calciatore che è stato questa estate ospite a Positano in Costiera amalfitana

La società azzurra ha fatto un discorso chiaro nell’incontro con il manager del portiere friulano

Alex Meret, 23 anni, portiere del Napoli e della Nazionale italiana: qui in allenamento a Coverciano

La situazione e la gestione dei portieri del Napoli sarà uno dei temi centrali anche nella prossima, imminente stagione. Motivo? Semplice: David Ospina continuerà a essere avanti nelle gerarchie di Gattuso nei confronti di Alex Meret. Sembra proprio che le cose stiano così. E anzi la storia è stata palesata al manager del portiere della Nazionale italiana, Federico Pastorello, in occasione dell’incontro andato in scena a Castel di Sangro con la dirigenza. Con tanto di scambio di opinioni legate al futuro prossimo di Alex, dal canto suo voglioso di una maggiore continuità. Risposta? Meret non sarà ceduto a titolo definitivo per meno di 50 milioni di euro e in prestito oneroso per meno di 10 milioni.

DAVID E ALEX. E allora, la porta è sempre meno scorrevole. Una conferma, se vogliamo, rispetto a quanto accaduto anche al Camp Nou con il Barça, in Champions: Ospina dal primo minuto, Meret in panchina. David il colombiano a guidare la difesa nella partita più prestigiosa e ancora oggi ritenuto maggiormente adatto alle esigenze tecnico-tattiche di Gattuso. La realtà prospettata a Pastorello è piuttosto semplice: Meret avrà le sue chance, altro che storie considerandone l’enorme talento e la grandissima qualità, però il collega sarà ancora il capofila. Tutto può accadere, è logico, e le cose nel calcio possono sempre cambiare da un giorno all’altro: l’idea di partenza relativa alla giostra dei portieri, però, resta quella con cui è stata conclusa la stagione precedente. Fine delle trasmissioni. Anzi no.

LA VALUTAZIONE. Meret, attualmente impegnato con la Nazionale di Mancini ma ieri fermo per un trauma contusivo rimediato al ginocchio sinistro, ha voglia di giocare con maggiore continuità: ha 23 anni e un gran talento, enormi prospettive e altrettante potenzialità, e al di là di un’abilità palla a terra magari non ancora affinata come quella del collega è da considerarsi di certo un titolare. Proprio come Ospina: una poltrona, anzi una porta per due. Va da sé che in occasione dell’incontro andato in scena nel quartier generale del ritiro di Castel di Sangro, lo Sport Village Hotel, Pastorello e il Napoli abbiano affrontato anche il tema della valutazione del cartellino di Alex: e per strapparlo al club azzurro servono 50 milioni di euro. Sì, è questa la cifra ritenuta congrua per una cessione a titolo definivo, mentre l’idea di un eventuale prestito non sarà presa in considerazione per meno di 10 milioni di euro.

PRESENTE DA SCRIVERE. Di recente tra l’altro, sembra che anche l’Inter abbia raccolto una serie di informazione sulla posizione di Meret, e anzi l’idea del club nerazzurro sarebbe stata quella di inserire Candreva come contropartita di un eventuale affare: nulla da fare, la risposta del Napoli. Che dal canto suo ha tra le mani uno dei migliori interpreti del ruolo in circolazione, soprattutto in prospettiva, acquistato nell’estate 2018 dall’Udinese versando più o meno 25 milioni di euro tra base fissa e bonus. Il futuro è suo. Sì: ma il presente è tutto da scrivere.

fonte:corrieredellosport