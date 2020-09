Napoli, la Circumflegrea si ferma per malattia

Campania. Circumflegrea a mezzo servizio per malattia. “L’Eav ammette candidamente che oggi le corse di fermeranno a Quarto e non potranno proseguire per Licola perché non c’è abbastanza personale da riuscire a sostituire un’assenza per malattia. Questa è la cifra della gestione del sistema di trasporto pubblico in Campania”. Lo dichiara Ermanno Russo, vicepresidente del Consiglio regionale e capolista di Forza Italia nel collegio di Napoli e provincia alle elezioni regionali del 20 e 21 settembre.

“Gli annunci di assunzioni massicce e repentine nel settore dei trasporti si scontrano ancora una volta con la triste realtà degli organici sottodimensionati. Non ci si può ammalare che saltano le corse”, rincara Russo.

“Sarebbe opportuno un cambio di governance. La gestione regionale si sta rivelando pesantemente fallimentare. Così naufraga l’intera economia locale, non soltanto il sistema dei trasporti”, conclude Russo.