Napoli. La storia “Trattoria Nennella”, nel Quartieri Spagnoli, chiude per Covid. Ad annunciarlo con un video su Facebook il titolare Ciro Vitiello che, con grande trasparenza, comunica che due dipendenti del locale sono risultati positivi al Coronavirus. Ritenendo la salute il bene di primaria importanza si è deciso in modo responsabile di chiudere immediatamente il locale in modo da garantire la sicurezza degli altri dipendenti e dei clienti. Domani tutto il personale verrà sottoposto a tampone e si procederà poi alla sanificazione del locale. In base ai risultati dei tamponi si deciderà quando riaprire potendo garantire la totale sicurezza. A tutto il personale della Trattoria Nennella va il nostro incoraggiamento sicuri che questo momento passerà presto e ci complimentiamo per il senso di responsabilità dimostrato.