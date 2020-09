Napoli. Arrestati due uomini per furto aggravato: rubavano nelle auto parcheggiate in zona ospedaliera. Nel corso del pomeriggio di ieri, giovedì 24 settembre 2020, gli agenti del Commissariato Arenella, durante il servizio di controllo del territorio, in via Pansini hanno notato due uomini che armeggiavano vicino ad un’auto parcheggiata. I due, alla vista dei poliziotti, hanno immediatamente tentato di allontanarsi, ma sono stati raggiunti e bloccati. Gli agenti delle Forze dell’Ordine li hanno trovati in possesso di un portapacchi, smontato dalla vettura, e di attrezzi da scasso.

Diego Coppola e Salvatore Frattini, napoletani di 46 e 45 anni con precedenti di polizia, sono stati arrestati per furto aggravato.