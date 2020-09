Napoli, Anas: per l’avanzamento dei lavori di nuova pavimentazione, limitazioni al transito sulla SS162NC “Asse Mediano”

CAMPANIA, ANAS: PER L’AVANZAMENTO DEI LAVORI DI NUOVA PAVIMENTAZIONE, LIMITAZIONI AL TRANSITO SULLA SS162NC ‘ASSE MEDIANO’, IN PROVINCIA DI NAPOLI

Lungo la statale 162 NC ‘Asse Mediano’, in provincia di Napoli, per l’avanzamento dei lavori di nuova pavimentazione, è interdetta al transito la rampa di uscita dello svincolo ‘Acerra-Casalnuovo’.

Nel dettaglio, fino alle ore 18.30 di venerdì 18 settembre, la chiusura è attiva al km 28,000 in direzione di Lago Patria, con la conseguente chiusura della corsia in direzione Acerra-Corso Italia.

La circolazione è deviata al successivo svincolo della autostrada A1 per consentire l’inversione di marcia, con prosieguo lungo l’Asse Mediano, in carreggiata opposta fino allo svincolo ‘Acerra-Casalnuovo’.

Successivamente, tra le ore 7.00 di lunedì 21 e le ore 18.30 di venerdì 25 settembre, sarà interdetta al traffico la rampa di uscita dello svincolo ‘Acerra-Casalnuovo’ (al km 27,000) in direzione di Nola, con la conseguente chiusura della corsia in direzione Casalnuovo.

La circolazione verrà deviata al successivo svincolo ‘Acerra-Circumvesuviana’ per consentire l’inversione di marcia, con prosieguo lungo l’Asse Mediano, in carreggiata opposta fino allo svincolo ‘Acerra-Casalnuovo’.

All’approssimarsi delle aree di cantiere vigerà il limite di velocità di 40 km/h ed il divieto di sorpasso per tutte le categorie di veicoli.