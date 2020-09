NA 22-23/09/19 Omaggio a Renato Carosone presso il cortile del Maschio Angioino

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

ESTATE A NAPOLI 2020

22 SETTEMBRE 2020

" PIEDIGROTTISSIMA"

23 SETTEMBRE 2020

"OMAGGIO A RENATO CAROSONE"

Torna puntuale nel cortile del Maschio Angioino l’edizione 2020 della “Piedigrottissima”, la storicizzata manifestazione, diretta artisticamente dall’attore e cantante, Ciro Giorgio, in programma nello storico castello di piazza Municipio, per il prossimo 22 settembre a partire dalle ore 20.30, seguita quest’anno, il giorno dopo alla stessa ora, da una seconda serata interamente dedicata al mito Renato Carosone. Fermamente voluta da Mario Todaro e dall’inarrestabile Giorgio, e inserita nel contesto di “Estate a Napoli 2020” con il Patrocinio del Comune di Napoli, l’atteso evento canoro, nel pieno rispetto delle norme sanitarie contro la diffusione del Covid 19, anche quest’anno proverà a lanciare un nuovo segnale positivo per la salvaguardia del nostro grande patrimonio musicale. Presentata da Edda Cioffi e Ralph Stringile, la kermesse registrerà l’amichevole partecipazione, tra gli altri, di artisti come Franco D’Ambra, Laura Grey, Antonio De Lisi, Angelo Dei Visconti, Gigi Attrice, Teresa Moccia, Guglielmo Capasso, Savio Morelli, Antonio Di Castaldo, Carlo De Angelis , Silvana Mele, Pino Silvestri e Mario Todaro, Eugenio Chartier e Viviana Cozzolino, Salvatore Minopoli, Rosa Ruggiero, Raffaele Aversano, Samantha delle Coccinelle, Sara Gison e ancora, del Balletto di Lucio Calandro, del Gruppo Folk di Carmen Percontra, oltre naturalmente allo stesso Ciro Giorgio. Per i napoletani e per i turisti del resto d’Italia, una serata dedicata all’ epopea delle “Audizioni di Piedigrotta” e alla memoria dei grandi interpreti di ieri. Con l’orchestra de “I professionisti” diretta dal maestro Claudio Esposito e composta da Vincenzo Desiato, Guido Bossa, Salvatore Zagarola, Gennaro Fenderico, Luciano Esposito, Franco Ombra e Francesco Liuzzi,Rosario Rey Penzae Mario Todaro “Piedigrottissima 2020”, proporrà un benefico momento all’insegna della canzone classica napoletana favorendo di fatto la rivalutazione di un repertorio storico e melodico davvero straordinario. E sempre con la presenza di numerosi cantanti e rappresentanti del mondo dello spettacolo, del direttore artistico Ciro Giorgio in veste di cantante e dell’orchestra diretta da Claudio Esposito, la seconda serata della manifestazione, il 23 settembre, alla stessa ora, si trasformerà in un grande omaggio all’americano di Napoli con gli arrangiamenti di Mario Todaro che riproporrà attraverso un passionale omaggio, i brani dell’indimenticabile Renato Carosone. Per tutti una nuova occasione per rivivere il mito della canzone napoletana e le emozioni dei grandi successi di Carosone insieme all’orgoglio di una Napoli senza tempo.

ph.347 6517819

cirogiorgio@gmail.com

Mario Todaro

Ph.3333877249

todaroeventi@gmail.com

