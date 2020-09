Museo Correale. Visita del Prof Arnaldo Marconi ai marmi romani

Docente di Storia Romana presso l’Università di Roma Tre, Arnaldo Marcone, in occasione della conferenza su Giuliano l’Apostata, ha visitato i reperti romani della collezione sorrentina. Fortemente impressionato si è soffermato sulla base di Sorrento e sul pluteo dei fregi, pannello appena reduce dalla mostra su Adriano ai Mercati di Traiano. Nell’arco dei suoi studi si è occupato prioritariamente di figure di spicco dell’Impero Romano, pubblicando una serie di importanti volumi.

E’ stata l’occasione per cogliere il suo benestare su alcune affermazioni da me usate nella presentazione di questi reperti al pubblico, che sottolineano l’importanza della municipalità sorrentina nell’ambito dell’Impero romano, sia per la vicinanza di Tiberio a Capri che per la qualità e tipo di reperti lapidei.